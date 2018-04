L’éditeur Sopra Banking Software annonce dans un communiqué l’acquisition d’O.R. System, un rapprochement qui lui permet de compléter son offre de gestion des risques. Les conditions financières de la transaction ne sont pas dévoilées.

Créé en 1985, basé à Perols près de Montpellier, avec des bureaux à Varsovie et à Lagos (Nigéria), O.R. System annonce près de 300.000 utilisateurs de ses solutions et logiciels déployés dans plus de 70 pays. Il se positionne en particulier avec son produit – Anadefi – comme l’une des rares références en matière de gestion du risque de contrepartie, de l’analyse financière et de la notation interne. OR. System revendique plus de 30 banques et institutions financières, dont de très grands établissements (Crédit Agricole, Bpifrance, LCL, Banque PSA Finance, HSBC), parmi ses clients.

Anadefi va compléter l’offre de composants dédiés à des métiers bancaires tels que les financements aux entreprises diffusés par Sopra Banking Software mais aussi être proposé au sein des offres de corebanking que sont Platform et Amplitude pour compléter la gestion des risques, ou encore en complément de Cassiopae pour les besoins d’analyse et de notation en temps réel lors des processus d’octroi de crédit.

« O.R System disposait de l’expertise et de l’offre la plus performante du marché dans le domaine de la notation financière, elle complète parfaitement notre offre « Enterprise management », commente dans le communiqué Emmanuel Gillet Deputy CEO de Sopra Banking Software.