Channelnews salue la création de Solutions-Channel, un nouveau site d’information dédié à l’actualité channel. Ce nouveau confrère, lancé par le groupe de presse Solutions Numériques, prévoit la publication d’une newsletter hebdomadaire et l’organisation de conférences et de tables-rondes business et technologiques. C’est Olivier Bellin, ex-fondateur et rédacteur en chef de ChannelBP.com, qui en assurera la rédaction-en-chef et l’édition déléguée.