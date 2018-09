Snow Software annonce avoir franchi le cap des 100 millions de dollars de chiffre d’affaires. Pour accompagner cette croissance, Snow fait évoluer son équipe dirigeante. Vishal Rao a été nommé président et COO et assume l’ensemble de la responsabilité opérationnelle et du contrôle de toutes les fonctions de la société. Vishal Rao a rejoint Snow en 2016 en tant que membre du conseil d’administration et dirige désormais l’entreprise aux côtés d’Axel Kling, en se focalisant sur la stratégie d’accès au marché. Précédemment, il avait occupé différents postes de direction chez Splunk et Cloudera aidant ces deux sociétés à réussir leur entrée en Bourse. Axel Kling demeure CEO de Snow et continue de siéger au conseil d’administration, en se consacrant plus particulièrement à l’innovation et à la stratégie.