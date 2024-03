SNOM, fabricant européen de téléphones IP de nouvelle génération, accélère sur le marché français en ayant recruté plus de 100 nouveauxrevendeurs en 2023 et totalise désormais un réseau de plus de 900 partenaires répartis dans toutes les régions. Ce faisant, SNOM se positionne comme l’un des acteurs de la téléphonie d’entreprise les mieux représentés sur le marché.

SNOM France distribue exclusivement ses produits en indirect. Dans ce contexte, le fabricant investit chaque année des ressources importantes pour animer son réseau, faire évoluer son programme partenaires et ouvrir de nouveaux segments de marché verticaux.

Bilan d’une année 2023 bien remplie et perspectives 2024

Au-delà d’avoir accru son réseau de plus de 10 %, SNOM France a également positionné la qualité au centre de sa relation partenaires en décernant 60 nouvelles certifications à son réseau. En effet, plus que totaliser un nombre important de partenaires, le constructeur se donne comme objectif de leur permettre de monter en compétences en continu autour de ses produits et de les accompagner au mieux dans leurs projets. C’est dans ce contexte qu’un programme de certification est déployé.

Sur 2024, SNOM compte compléter son réseau et se donne pour objectif de recruter 150 nouveaux partenaires dont certains seront positionnés sur de nouveaux segments de marché que SNOM souhaite aborder. C’est notamment le cas de marchés verticaux comme l’Hospitality (hôtels, secteur de la santé, services publics, aéroports et gares, universités, etc.) pour lequel le constructeur vient de présenter une gamme de téléphones dédiés.

Un second marché stratégique concerne celui des opérateurs où SNOM souhaite accélérer, notamment grâce à sa solution full DECT M500. Les opérateurs pourront alors facilement intégrer ce produit dans leur offre commerciale avec une simplicité d’installation pour les TPE et les PME.

Noémia DOMINGUES, Channel Manager France chez SNOM « Nous sommes fiers d’avoir pu conclure 100 nouvelles alliances en 2023 et allons faire encore mieux cette année, notamment grâce à l’évolution de notre offre qui va fortement intéresser les opérateurs et de nouveaux revendeurs IT sectoriels. Nous présenterons ces nouvelles orientations sur ITpartners et allons nous positionner comme un véritable générateur de nouvelles opportunités pour notre réseau de revendeurs, intégrateurs et opérateurs »