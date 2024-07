Le Groupe Smile, leader européen du numérique ouvert et expert de l’IoT fut un pionnier puis est devenu un leader de solutions cloud pour l’IoT (Internet des Objets). Depuis 2017 Smile est intégrateur des services AWS pour l’IoT et cette collaboration est aujourd’hui reconnue par une certification de compétence : l’AWS IoT Competency.

Cette compétence validée récompense l’ensemble des réussites projet IoT et cloud pour ECS (entité du groupe Smile dédiée aux expertises Embarqué et IoT) et Alter Way (fer de lance des offres Infrastructure du groupe Smile : cybersécurité, MovetoCloud, Devops, hébergement & infogérance 24X7 d’infrastructure cloud). C’est aujourd’hui plus de 50 de nos clients qui nous ont témoigné leur satisfaction quant à la conception et la mise en œuvre à leur projet dans plusieurs domaines des objets connectés : l’intelligence des systèmes embarqués, la gestion de la sécurité de bout en bout, la gestion du cycle de vie d’une flotte d’objets, l’infogérance d’infrastructures cloud, les applications métier, la data et l’IA.

Nous sommes fiers d’avoir pu démontrer notre savoir-faire spécifique à l’IoT en particulier dans :

l’accompagnement client sur les projets, tenue des engagements

la formation des équipes techniques et commerciales

la sécurité des solutions IoT et des infrastructures

la gestion des modes offline ou online

la gestion des incidents et de la résilience

l’optimisation des pratiques et des coûts

Pour en savoir plus sur nos activités, nos réalisations, nos engagements sur l’Open-source, rendez-vous sur https://smile.eu/fr/expertises/embedded-iot et https://www.alterway.fr/cloud-management-pilotage-infrastructures

Citation

David Perlmutter, Directeur de l’innovation chez Implicity

“Grâce à Smile, nous avons déployé notre premier produit IoT, le InLInk, en 3 mois en Europe et aux Etats-Unis. Ce que nous avons apprécié chez Smile, c’est leurs conseils, leur adaptabilité et leur disponibilité.”

Stéphane VINCENT, Directeur des Opérations chez Alter Way :

“Notre capacité à designer, builder et infogérer en 24×7 des infrastructures Cloud AWS sécurisées, performantes et résilientes s’est avéré déterminant dans la conduite de projets IoT qui sont généralement complexes et d’envergure. Cette compétence IoT AWS vient valider la parfaite complémentarité des entités du groupe Smile pour adresser les enjeux multiples et répondre aux exigences de nos clients.”

David Garriou, Responsable technique Cloud-IoT chez Smile

“Faire de l’IoT ne représente pas un défi technique hors du commun aujourd’hui. Mais le faire dans les règles de l’art, avec une attention particulière à la cybersécurité, à l’industrialisation de la gestion des objets, à la simulation d’une flotte, à la détection automatisée des défaillances, représente un vrai défi que mes équipes relèvent avec brio.”

Corentin Duroselle, Responsable de pôle Cloud-IoT chez Smile

“Je ne connais pas en France d’entreprise qui puisse revendiquer l’expertise que nous avons dans l’intégration de services AWS IoT. C’est cette expertise singulière à la gestion d’objets connectés que nos clients viennent chercher et cette compétence confirme une nouvelle fois notre avance dans ce domaine où nous proposons l’excellence.”

Christine Koo, AWS Specialization Program

“Our Specialization Program team and AWS experts are excited to start partnering with Smile as an AWS IoT Consulting Competency Partner. Congratulations on this achievement !”