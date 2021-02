SII enregistre un troisième trimestre en amélioration par rapport aux deux précédents. Après un premier trimestre en recul de 9,3% puis un deuxième en baisse de 6,2%, le troisième trimestre de l’exercice 2020-2021 ressort en décroissance plus limitée à -2,4 % à taux courants et -0,5% à taux constants, proche de l’équilibre. Cette reprise de l’activité s’inscrit dans une période pourtant marquée par de nouvelles phases de confinement dans plusieurs pays ou le groupe est présent. Au total, sur les neuf premiers mois de l’exercice, le chiffre d’affaires atteint 470,6 millions d’euros, en baisse de 4,0% à taux constants (de 5,8% à taux courants).

En France, SII enregistre un chiffre d’affaires de 223,73 millions d’euros sur les neuf premiers mois. Après deux premiers trimestres marqués par un recul à deux chiffres (respectivement -21,0% et -13,2%), le troisième trimestre confirme une reprise progressive de l’activité (- 6,4%). le groupe indique que depuis le début de la crise sanitaire, il a su préserver ses performances sur les secteurs les plus résilients comme les télécommunications, l’énergie et la banque. Alors que le secteur de l’aéronautique connait un redémarrage modéré, celui de la défense – qui avait marqué un ralentissement au cours du premier trimestre – enregistre depuis une croissance continue.

L’international, qui représente près de 52,5% des revenus du groupe,affiche sur les 9 premiers mois de l’exercice une croissance de 6,0% à taux constants (2,4% à taux courants)en année glissante pour s’établir à 246,87 millions d’euros dont 85,86 millions d’euros réalisés au troisième trimestre soit une progression de 1,8% par rapport au troisième trimestre de l’exercice précédent (5,7% à taux constants). La diversification géographique permet au groupe de résister. Si l’Allemagne, l’Espagne, les Pays-Bas et la République Tchèque connaissent des difficultés, d’autres en revanche affichent de bonnes performances. Sur le trimestre, cinq pays enregistrent ainsi des taux de croissance à deux chiffres : la Pologne (+19,0%), le Chili (+31,6%), la Colombie (+14,9%), le Royaume-Uni (+15,8%) et le Maroc (+15,4%).

« Le troisième trimestre de l’exercice 2020/2021 s’inscrit sur le chemin d’un retour vers la croissance organique. L’amélioration entrevue au cours du deuxième trimestre de l’exercice s’est amplifiée au cours des trois derniers mois grâce à la mobilisation, la détermination et le volontarisme de toutes nos équipes. Le contexte sanitaire et économique invite à la prudence mais le quatrième trimestre pourrait afficher une croissance organique. Notre diversification sectorielle et géographique associée à l’énergie collective déployée devrait permettre d’atteindre cette ambition », commente dans un communiqué le président du directoire, Eric Matteucci.