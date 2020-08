Au terme de son premier trimestre fiscal clos le 30 juin, le groupe SII a enregistré une décroissance de 7,3% de son chiffre d’affaires organique. En intégrant les variations de périmètre et les effets de change, le recul est de 9,3% à 147,4 millions d’euros. C’est l’activité française qui est la plus fortement impactée. Celle-ci recule de 21% à 67,6 millions d’euros.

« L’activité a été particulièrement impactée dans les domaines de l’aéronautique et de la défense où les activités ont été soit arrêtées, soit freinées momentanément compte tenu du confinement, explique la société de services dans son communiqué. La crise économique engendrée par la crise sanitaire a également réduit les activités dans d’autres secteurs tels que l’automobile, le transport, le tourisme et la distribution. En revanche, les secteurs tels que les télécommunications, l’énergie, la banque et l’assurance ont globalement résistés sur la période. »

A contrario, son activité internationale est restée globalement dynamique avec une croissance de 3,6% (et même 7,8% en organique) malgré l’appréciation de l’euro face aux devises de la plupart des pays dans lesquels la société est implantée. « La croissance internationale [a été] alimentée notamment par la Pologne, la Roumanie, la Colombie et le Royaume-Uni », note SII. En revanche, l’Allemagne, l’Espagne, le Canada et les Pays-Bas ont été impactés dans les secteurs de l’aéronautique, de la défense, du transport et du tourisme.

Pour la suite de l’exercice, SII reste toutefois optimiste. En France, où « le point bas semble avoir été atteint au cours du mois de mai 2020 […] une reprise modérée mais continue de l’activité s’est concrétisée au cours du mois de juin 2020. […] Sous réserve d’une stabilisation de la situation sanitaire, le prochain trimestre devrait afficher une amélioration de la situation en France avec une baisse d’activité moins prononcée qu’au premier trimestre et une poursuite de la croissance à l’international sur un rythme équivalent au premier trimestre », juge la société de services.

Implanté dans 18 pays sur quatre continents, le groupe SII a enregistré un chiffre d’affaires de 675,1 M€ sur l’exercice 2019-2020 clos au 31 mars, en croissance de 6,9 %.