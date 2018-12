La société de services informatiques annonce un chiffre d’affaires de 295,6 M€ sur son premier semestre 2018-2019 clos fin septembre, soit une croissance de 14,1% par rapport au même semestre de l’exercice précédent. En France, le chiffre d’affaires atteint 157,98 M€ sur le semestre, en progression de 9,1%. Une progression servie par la bonne dynamique de la quasi-totalité des secteurs (notamment le secteur Aéronautique et Défense, qui contribue à hauteur de 22,3% au chiffre d’affaires, et le secteur Banque-Assurances-Mutuelles, qui représente 20,3% du chiffre d’affaires) et l’impact d’un jour ouvré supplémentaire.

La profitabilité du groupe s’accroît avec un résultat opérationnel en augmentation de 19,7% à 20,35 M€ sur le semestre et une marge opérationnelle en progression de 2,0 points à 8,6%. En France, cette dernière enregistre une légère baisse (- 0,9 points) sous l’effet de l’augmentation des charges de structure déployées pour préparer et accompagner la croissance future.

L’effectif a progressé de +7,5% par rapport au premier semestre 2017/2018 avec l’arrivée de 606 nouveaux collaborateurs au cours du semestre. Le turn-over France demeure constant par rapport aux exercices précédents à 21,8%. Sur son exercice 2018-2019, SII France a prévu de recruter plus de 1500 collaborateurs, dont 120 dans le Nord-Est, plus de 650 en région parisienne, 230 sur l’Ouest, 250 sur le Sud-Ouest et plus de 200 sur le Sud-Est.