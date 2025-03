L’entreprise de services numériques d’origine nantaise annonce le lancement d’une offre de services cloud à la fois souveraine et éco-conçue, baptisée Hostiz. Une offre qui a nécessité pour Sigma de recréer une infrastructure en partant d’une feuille blanche. Son infrastructure d’hébergement mutualisé existante sera progressivement abandonnée, les clients étant invités à basculer sur sa nouvelle plateforme.

En bonne plateforme cloud, Hostiz se caractérise par son portail de provisionnement self-service, l’élasticité de ses ressources, son modèle de consommation à la demande, l’exposition de ses services via API, ses fonctionnalités infrastructure as code, ses fonctionnalités de sécurisation avancée (micro-segmentation, réplication, anti DDos)…

Mais Hostiz se distingue surtout par son caractère souverain et son éco-conception alignée avec la raison d’être de l’entreprise (elle est entreprise à mission depuis juin 2023 et prône un numérique à impact). L’hébergement est réalisé en France, via son partenaire Etix (avec lequel il exploite le centre de données de Carquefou en joint-venture).

Côté éco-conception, Sigma a mis un soin particulier à l’optimisation de la durée de vie du matériel. De fait, l’infrastructure matérielle est très hétérogène, l’entreprise ayant combiné du matériel neuf avec du matériel existant. Ça a d’ailleurs été la difficulté du projet, selon Cyril Corre, directeur de la transformation et de la gouvernance technologique (photo) : « construire une abstraction logicielle complète offrant au client une expérience d’usage homogène sur un parc hardware hétérogène ». Sigma a ainsi prévu de réinjecter sur sa nouvelle plateforme les matériels d’hébergement mutualisé au fur et à mesure que les clients seront migrés dessus.

Autres points d’attention de Sigma : l’automatisation de la gestion de la capacité avec la mise en veille des plateformes non utilisées pour minimiser la consommation d’énergie, et la fourniture d’indicateurs de consommation de CO2 et d’eau des infrastructures utilisées à des fins d’optimisation.

Déjà plus de 30 services sont disponibles via Hostiz, parmi lesquels : plusieurs zones de disponibilités ; quatre niveaux de performance de stockage ; machines virtuelles sur-mesure (choix du nombre de vCPU / vRAM / disque), une dizaine d’OS disponibles ; sauvegarde automatisée ; filtrage L4/L7 (Firewall) ; connectivité internet, etc…

D’ici à l’été, Sigma entend lancer des services de sauvegarde avancée et une offre de conteneurisation Kubernetes as a Service devrait voir le jour au second semestre. Sigma planche également sur une offre de PaaS pour 2026.

Le budget de la mise en place de cette nouvelle plateforme dépasse déjà le million d’euros sur et l’entreprise prévoit à minima le même niveau sur 2025.

En 2024, Sigma Informatique a réalisé un chiffre d’affaires de 70 millions d’euros. La croissance de l’entreprise a été soutenue par le recrutement (plus de 100 personnes recrutées pour un effectif de 700 salariés) et l’acquisition d’une cinquantaine de nouveaux clients.