ServiceNow publie les résultats financiers de son troisième trimestre clos le 30 septembre 2018. Le chiffre d’affaires est de 673,1 millions de dollars, soit une augmentation de 37% sur un an. Les revenus provenant des souscriptions atteignent 627 millions de dollars, soit une croissance de 39% sur un an.

Le bénéfice net GAAP est de 8,4 millions de dollars, soit 0,04 dollar de bénéfice dilué par action. Hors éléments exceptionnels, le bénéfice net s’établit à 129,0 millions de dollars, soit 0,68 dollars de bénéfice dilué par action.

La trésorerie nette provenant des activités opérationnelles est de 145,5 millions de dollars.

Le spécialiste de l’ITSM revendique plus de 5.000 entreprises clientes, parmi lesquels 614 clients, dont la valeur contractuelle annuelle est supérieure à 1 million de dollars, ce qui représente une croissance de 37% par rapport à l’année précédente.

Pour le trimestre en cours, la société table sur des revenus d’abonnement en croissance de 32 à 33%, engrangeant des revenus compris entre 660 et 665 millions de dollars. Pour l’ensemble de l’exercice, le chiffre d’affaires des abonnements est attendu entre 2,415 et 2,420 milliards de dollars, soit une croissance d’environ 39%.

« Nous avons connu un solide troisième trimestre, continuant sur notre lancée mondiale et accélérant notre rôle de partenaire stratégique permettant la transformation numérique », explique dans un communiqué le président et CEO de la société, John Donahoe. « Il s’agissait de notre plus grand trimestre jamais atteint sur un plan fédéral, le gouvernement américain représentant nos plus grandes transactions. Cela souligne que la transformation numérique devient un impératif des secteurs public et privé dans le monde entier. La transformation numérique consiste à offrir de belles expériences et à libérer la productivité. Nos workflows numériques aident à réaliser les deux, contribuant à rendre le travail des gens plus efficace. »

« Notre dynamique au premier semestre s’est poursuivie au troisième trimestre, nous permettant d’enregistrer un nouveau trimestre de forte performance. Nous nous apprêtons ainsi à conclure une belle année 2018 », commente de son côté Michael Scarpelli, directeur financier de ServiceNow. « En raison de notre solide performance, nous augmentons les prévisions de revenus, de facturation et de flux de trésorerie disponibles pour l’année 2018 ».