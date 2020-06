ServiceNow vient d’annoncer l’acquisition de Sweagle. Cette startup belge créée en 2017 a développé un service SaaS de gestion des données de configuration (réglages, des paramètres et des informations de sécurité). La transaction, dont les conditions financières ne sont pas dévoilées, étendra les capacités DevOps et IT Operations Management (ITOM) de ServiceNow, donnant aux clients la possibilité de tirer parti de l’apprentissage automatique pour identifier et empêcher les erreurs de configuration et accélérer la correction.

« Grâce aux capacités de gestion des données de configuration de Sweagle, nous donnerons aux équipes DevOps les moyens d’apporter des changements d’applications et d’infrastructure plus rapidement tout en réduisant les risques », affirme dans un communiqué RJ Jainendra, vice-président et directeur général DevOps and IT Business Management chez ServiceNow. « Sweagle apporte également un talent DevOps profond à ServiceNow. Les deux fondateurs sont des pionniers de la gestion des données de configuration, et nous sommes honorés de voir ce talent rejoindre notre équipe alors que nous continuons à aider nos clients à se confronter à leurs concurrents et à gagner dans une économie numérique. »

Avec ses solutions DevOps et IT Operations Management Health, Sweagle permettra d’accélérer la nouvelle feuille de route Service Graph de ServiceNow en gérant les données de configuration pour les environnements de cloud public et privé et les architectures d’applications modernes telles que les microservices, les conteneurs et l’informatique sans serveur. « Aujourd’hui, les données de configuration sont aussi importantes que d’avoir un bon code – et c’est la base sur laquelle Sweagle a été construit », explique de son côté Mark Verstockt, PDG et co-fondateur de Sweagle.

Basé à Campehnout dans la région de Bruxelles, Sweagle possède des bureaux à Paris, Londres et New York.

ServiceNow prévoit de finaliser l’acquisition au début du troisième trimestre 2020.