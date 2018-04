ServiceNow a fait l’acquisition de la jeune pousse VendorHawk. La plateforme SaaS de gestion des services IT et métiers ne dévoile pas le prix de la transaction et se contente de préciser dans un communiqué que celle-ci a été réalisée exclusivement en numéraire. L’opération devrait être terminée dans les prochains jours.

VendorHawk a développé une technologie qui permet aux entreprises d’améliorer l’usage et les coûts du SaaS en recensant, optimisant et rationnalisant les applications, notamment en cartographiant celles qui sont redondantes. La société basée à Seattle possède une base de données couvrant plus de 36.000 applications SaaS.

Cette technologie viendra renforcer, en tant que nouvelle composante de la plateforme Now, la prochaine version de l’offre Software Asset Management de ServiceNow qui sera livrée en 2019.

« Ajouter les fonctionnalités de VendorHawk à notre service Software Asset Management renforce la valeur unique de ServiceNow, rassemble des capacités essentielles dans une plateforme unique et complète qui renforce grandement l’efficacité tout en améliorant l’expérience des employés », explique dans le communiqué le directeur général de ServiceNow, Farrell Hough. « Avoir une vue complète de tous les actifs logiciels est indispensable pour rationaliser et optimiser consciencieusement les dépenses logicielles de nos clients à l’occasion de leur transformation digitale. »

« Nous nous sommes appliqués à permettre à nos clients de découvrir et de gérer des milliers d’instances d’actifs SaaS au sein d’une organisation », indique de son côté le CEO de VendorHawk, Patrick Lowndes. « En ajoutant cette capacité à leur plateforme complète, ServiceNow continue d’apporter une valeur énorme à leurs clients, en leur offrant une visibilité sur le SaaS afin qu’ils puissent prendre les mesures nécessaires. »