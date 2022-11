L’associé Alfred Lin du géant du capital-risque Sequoia vient de faire son mea culpa, suite à la chute boursière spectaculaire de FTX. Il affirme avoir été trompé par le PDG de FTX, Sam Bankman-Fried, en prenant la décision d’investir dans la plateforme d’échange de cryptomonnaies.

En effet, Sam Bankman-Fried aurait affirmé à Alfred Lin que FTX et Alameda Research étaient deux sociétés complètement séparées.

Sequoia, l’un des premiers bailleurs d’Apple, de Google et d’Airbnb, fait partie de ces nombreuses sociétés de capital-risque qui ont investi dans FTX. Parmi les autres, on peut citer Softbank, Thoma Bravo, Insight Partners, Lightspeed Venture Partners, Institutional Venture Partners, New Enterprise Associates ou encore Lux Capital.

Pour rappel, FTX et 134 entreprises affiliées ont été placées sous la protection de la loi sur les faillites à la mi-novembre.