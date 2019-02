Selon Gartner près de la moitié des offres PaaS actuelles sont cloud-only. Il existe actuellement plus de 360 ​​fournisseurs répartis sur 21 segments de marché, proposant plus de 550 offres PaaS. Quarante-huit pour cent de ces offres sont cloud-only. Aucun fournisseur n’est implanté dans les 21 segments. D’après le cabinet d’analyse, 90% des fournisseurs de plateforme en tant que service ne sont d’ailleurs actifs que sur un seul segment du marché du PaaS.

« Les chefs d’entreprise et les leaders technologiques se tournent vers des investissements stratégiques dans le cloud computing », explique dans un communiqué Yefim Natis, vice-président de la recherche et analyste chez Gartner. « Le cloud computing est l’une des principales forces perturbatrices sur les marchés des technologies de l’information dont la confiance augmente fortement. » « Malgré le fait que de nombreuses entreprises prévoient une conservation à long terme de leur informatique sur site, les fournisseurs de près de la moitié des offres de plateformes cloud misent sur la croissance actuelle des déploiements dans le cloud et optent pour une mise à disposition plus moderne et plus efficace de leurs fonctionnalités cloud-only », poursuit Yefim Natis.

Selon Gartner, les dépenses informatiques des entreprises consacrées aux offres basées sur le cloud dépasseront celles des offres IT sur site d’ici 2022.

Si l’on en croit les dernières prévisions du cabinet d’analyse, le chiffre d’affaires total du marché des services PaaS devrait atteindre 20 milliards de dollars en 2019 et dépasser les 34 milliards de dollars en 2022. Dans ce passage massif au cloud, les principaux segments du marché sont – avec les plateformes blockchain, d’expérience numérique, sans serveur et d’intelligence artificielle/apprentissage machine les plus récentes – les services de base de données et de plateformes d’application.