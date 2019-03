La communication et la collaboration sont devenues les pierres angulaires du monde du travail. Mêlant intervenants internes et externes, elles imposent le recours à des solutions souples, conviviales et à même d’assurer la continuité des échanges. Dans tous les secteurs, les plateformes de collaboration et autres outils de messagerie montent en puissance. Pour autant, l’email reste incontestablement le moyen de communication numérique le plus utilisé par les entreprises. En effet, 3,7 milliards de personnes y ont recours, soit plus de la moitié de la planète.

Malheureusement, cette popularité fait également de l’email le premier vecteur d’attaque utilisé par les cybercriminels. La raison en est simple et explique également les difficultés que rencontrent les professionnels à sécuriser ce moyen de communication : les utilisateurs accordent une grande confiance au contenu de leur boîte aux lettres. Cette confiance doit reposer sur une sécurité robuste. De nos jours, les infrastructures se tournant toujours plus vers le Cloud, cela signifie quitter les contrôles périmétriques classiques pour adopter des modèles de protection continue sur plusieurs niveaux permettant la détection, mais également la revérification des emails, ainsi que la neutralisation des menaces émergentes.

Vade Secure a interrogé à ce sujet Konstantin Rychkov, responsable de recherche pour IDC European Security Solutions.

Découvrez ci-dessous l’intégralité de l’interview de Konstantin Rychkov : IDC Analyst Connection VadeSecure