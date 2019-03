F5 Networks vient de nommer Sébastien Weber en tant que directeur pour la France, en remplacement de Patrick Berdugo, lequel a rejoint Trend Micro en début d’année. Sébastien Weber a pour mission de poursuivre la croissance de la société pour répondre aux défis de la transformation numérique en matière de cybersécurité et de multi-cloud.

Avant de rejoindre F5 Networks, il occupait depuis six mois le poste de directeur des ventes Europe du Sud chez Versa Networks. Sébastien Weber était auparavant vice-président en charge de la stratégie des ventes de Riverbed. Diplômé de l’Institut Supérieur de l’Électronique et du Numérique (ISEN), il avait débuté sa carrière en 2000 chez Nortel Networks, avant de la poursuivre chez SFR, Streamcore System, Expand Networks et, ainsi qu’on l’a vu, chez Riverbed qu’il avait rejoint en janvier 2010.