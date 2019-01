Trend Micro a confié le poste de directeur commercial France à Patrick Berdugo. Encadrant une équipe de 18 personnes chargée de clients et de prospects dans des entreprises de toutes tailles, celui-ci aura pour mission de renforcer la présence de l’éditeur de solutions de cybersécurité en région, notamment à Strasbourg, Nantes, Bordeaux, Lyon et Marseille.

« Dans cette période charnière, où de nombreuses entreprises opèrent leur transformation numérique, provoquant l’apparition de nouvelles menaces, il est important pour un acteur majeur comme Trend Micro d’adapter sa stratégie commerciale et produit afin d’accompagner ses clients vers davantage d’agilité sans pour autant sacrifier la sécurité. Les environnements multi-Cloud et l‘intégration de Trend Micro dans l’écosystème Cloud sera l’une de mes priorités », commente dans un communiqué Patrick Berdugo.

Détenteur d’un diplôme universitaire de technologie génie électrique (option électronique) de l’université de Crétaeil et d’un DEST en télécommunications du CNAM, Patrick Berdugo a commencé sa carrière en 1987 chez TRT en tant qu’Account Manager.Il a donc plus de 30 ans d’expérience dans la vente pour le secteur IT. Il a notamment occupé des fonctions managériales chez Nortel Enterasys Networks, Sophos. Il était jusqu’à présent Country Manager France chez F5 Networks.