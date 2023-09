L’intégrateur du groupe Econocom démarre ce 11 septembre la fourniture d’un ensemble de solutions de visioconférence, de vidéocommunication et de prestations associées aux 23.000 clients de l’Ugap dans le cadre d’un marché qui lui a été notifié en mai dernier. Un marché estimé à 90 millions d’euros sur quatre ans.

Exaprobe a répondu avec Cisco sur la partie visioconférence (équipements au protocole H323) et avec Yealink et Logitech sur la partie vidéocommunication (caméras pour salles de réunion Teams Zoom et Google). Le marché comprend également un volet audiovisuel dans le catalogue duquel, l’intégrateur a embarqué des solutions clé en main de marques telles que Pexip, Shure, Yamaha, Samsung, Viewsonic, Kramer, Extron…

Exaprobe était en concurrence avec des acteurs tels que SFR ou Poly sur ce marché. Mais plusieurs facteurs ont joué en sa faveur. D’abord son expertise. Exaprobe se présente comme un spécialiste des systèmes audiovisuels, des solutions de communications unifiées et de la digitalisation des espaces de travail. À ce titre, l’intégrateur intervient sur des salles de tous types et de toutes tailles. Une expertise qui lui a servi pour segmenter les lots. L’Ugap souhaitait en effet que lui soit proposées toute une panoplie de configurations de salles adaptées aux différents cas d’usages des clients : salles de formation, systèmes de téléconsultation, solutions de télétravail, systèmes pour amphithéâtre, auditorium, salle de conférence… Une demande dont Exaprobe s’est acquité dans sa réponse.

Exaprobe a aussi bénéficié de son expérience sur son premier marché Ugap. Notifié en octobre 2019, ce marché portait à l’époque sur l’extension du parc de visioconférence Cisco. Bien que plus modeste – une dizaine de millions d’euros sur trois ans – il lui a permis de faire impression, notamment sur sa qualité de services. C’est lui qui a par exemple déployé les solutions de visioconférence du Palais de l’Élysée ou de l’Hôtel Matignon pendant le Covid s’attirant la bienveillance de la centrale d’achat.

Exaprobe, qui revendique actuellement 230 consultants et ingénieurs répartis sur 6 sites en France, a réalisé un chiffre d’affaires de 165 M€ de CA en 2022, dont 30 M€ sur l’activité Smart Office.