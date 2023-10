Pour accompagner son développement, SASETY renforce son équipe d’experts et accueille David WERQUIN au poste de Consultant sénior Cybersécurité.

L’arrivée de David WERQUIN vient renforcer l’équipe d’experts qui accompagne les organisations dans la transformation et la sécurisation de leurs infrastructures numériques.

Diplômé de l’Ecole des Mines de Saint-Etienne, David WERQUIN a accompagné la transformation digitale des organisations pendant plus de 20 ans au sein d’une ESN de premier plan, dans laquelle il a occupé des fonctions techniques, commerciales et de direction.

David WERQUIN : « La généralisation du Cloud et l’importance prise par la mobilité des utilisateurs ont redessiné les contours des systèmes d’information et en particulier leur exposition aux risques cyber. Après 20 ans dans l’intégration, j’avais à cœur de trouver une structure agile disposant d’un très haut niveau d’expertise sur des technologies émergentes et innovantes de la Cybersécurité. La stratégie unique de SASETY correspond parfaitement à mes attentes. Je suis heureux de mettre mes connaissances et mon expérience au service du développement de SASETY, notamment au sein de la région lyonnaise. »

Cette annonce s’inscrit dans un contexte de forte accélération du développement de la société.

SASETY apporte aux organisations les technologies et les services pour répondre à leurs enjeux de performance et de sécurité :

Transport et sécurité des flux avec le SASE (Secure Access Service Edge)

Validation continue de la posture de sécurité avec la Cybervalidation automatisée

SASETY délivre ces technologies au travers de ses partenariats stratégiques avec les leaders mondiaux dans leur catégorie respective, CATO Networks et Pentera.

https://www.sasety.com