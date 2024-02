C’est un jalon important pour SCC France. L’entreprise de distribution et de services numériques annonce qu’elle vient d’obtenir la certification OVHcloud Advanced Partner, l’un des plus hauts niveaux de certification du fournisseur de services d’hébergement tricolore. SCC France revendique ainsi 67 personnes certifiées OVHcloud en interne.

Cet engagement de SCC France sur l’environnement OVHcloud s’inscrit dans la stratégie d’expertise que l’entreprise déploie depuis un an autour de l’hybridation cloud. En mai dernier, elle annonçait la création de SCC Hyperscale, une organisation dédiée regroupant toutes ses activités historiques d’expertise en infrastructures et en cloud public.

Placée sous la houlette de Fabien Swiergiel (photo), cette organisation vise à accompagner les clients dans la modernisation de leurs infrastructures et de leurs applications en fournissant toutes les expertises nécessaires dans une logique de bout en bout (du conseil amont jusqu’aux services managés).

Une démarche qui impliquait pour SCC de réunir des expertises historiques (notamment autour des infrastructures mais également autour de l’automatisation, de la conteneurisation, de la cybersécurité, de l’IT asset management…) et de développer de nouvelles expertises, notamment en matière de cloud public et de cloud souverain. SCC France a ainsi tissé des relations étroites avec les trois grands hyperscalers (Microsoft Azure, AWS et Google Cloud) ainsi qu’avec OVHcloud, 3d Outscale et CloudTemple.

La certification OVHcloud est donc la première d’une série d’autres qui devraient être annoncées dans les prochains mois.

Dotée d’une quarantaine de personnes au départ (issues pour l’essentiel de son activité conseil), cette organisation SCC Hyperscale s’est depuis largement étoffée puisqu’elle compte désormais une soixantaine de personnes. L’objectif est d’atteindre 200 à l’horizon 2028.