SCC France, leader auprès de partenaires technologiques majeurs, voit son expertise reconnue par OVHcloud en accédant à la distinction « Advanced Partner » du programme partenaire.

L’usage du Cloud Computing est désormais un prérequis incontournable dans les stratégies de transformation digitale des professionnels. Ainsi, SCC France investit chaque année des ressources importantes pour former ses équipes sur les meilleures technologies du marché. C’est dans ce contexte que l’ESN a engagé depuis de nombreux mois une relation de proximité étroite avec les équipes d’OVHcloud, leader européen du cloud et un acteur central du cloud souverain.

La constitution d’une équipe d’experts

Au regard de ses nombreux investissements pour faire monter en compétence ses équipes autour des technologies OVHcloud, SCC France vient de passer le cap des 67 certifications. Il s’agit d’un accomplissement significatif qui va permettre à SCC d’offrir à ses clients un ensemble de prestations à très forte valeur ajoutée autour des environnements cloud d’OVHcloud. Les clients pourront ainsi s’appuyer sur des technologies cloud innovantes et de confiance pour mener à bien leurs projets de modernisation de leur SI ou encore de move to cloud.

Fabien SWIERGIEL chez SCC France « Nous sommes fiers d’obtenir cette certification qui démontre notre savoir-faire autour des environnements d’OVHcloud. Nous spécialiser sur des technologies souveraines et à valeur ajoutée est un objectif stratégique pour notre groupe. OVHcloud est un acteur clé qui va jouer un rôle de premier plan sur le sujet du cloud souverain. Compter parmi ses partenaires de référence est donc un atout clé de notre offre Cloud. Nous allons continuer de travailler en étroite collaboration avec les équipes d’OVHcloud pour acquérir en continu de nouveaux savoir-faire sur leurs technologies. »

Raphaël Viant, Partner Sales Director chez OVHcloud « SCC France a su démontrer une motivation sans faille pour enter dans notre programme partenaire. Fort de leurs certifications et des premiers projets transformés, ils contribuent au succès des migrations vers le cloud de nos clients. Je suis heureux de pouvoir compter sur SCC France et ainsi apporter de nombreux avantages à nos clients, notamment de l’agilité, réduction des coûts et une sécurité accrue. »