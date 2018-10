Filiale du groupe IT britannique, SCC France ambitionne de renforcer son positionnement auprès des collectivités et des administrations et sa capacité à les accompagner dans leurs projets de cloud en rejoignant le réseau de partenaires Amazon Web Services (AWS) dédié au secteur public.

Cette annonce s’inscrit plus globalement dans la stratégie de développement lancée par le groupe fin 2017 visant à ouvrir de nouveaux domaines d’expertises. Parmi ces derniers, les sujets liés au pilotage et à la mise en œuvre de projets orientés cloud sont désormais considérés comme stratégiques. Par ailleurs, bien ancré auprès des acteurs du secteur public, SCC France accompagne les administrations, les collectivités territoriales, la santé et les opérateurs de l’Etat dans la mise en œuvre d’infrastructures destinées à leur transformation digitale. Le partenariat avec AWS paraît donc tout à fait naturel. D’autant qu’il permet de s’appuyer sur les offres d’infogérance et de services cloud managés du groupe pour permettre aux acteurs du secteur public de tirer parti des solutions d’Amazon Web Services.

Comme le préconise le fournisseur de plateformes d’infrastructures, SCC a constitué un « Cloud Center Of Excellence » qui rassemble l’ensemble des compétences dédiées aux services AWS : audit, conseil, implémentation, exploitation, supervision, etc…

« L’intégration du programme partenaire AWS vient reconnaitre le savoir-faire et la volonté stratégique de SCC France de continuer à accompagner les structures publiques à adopter des technologies de rupture en s’inscrivant notamment dans la stratégie CAP 22 de l’Etat. Cela leur permettra de se moderniser durablement tout en offrant de nouveaux services à leurs agents et aux administrés », affirme dans un communiqué Didier Lejeune, directeur général de SCC France.