L’intégrateur britannique SCC signe un accord avec le cabinet de conseil anglais Nimble et lance une activité de transformation digitale. Cette prise de participation va contribuer à lui permettre d’atteindre les 2.000 employé·e·s d’ici 2030.

« Ce qui nous manquait, c’était la partie frontale – une équipe de consultants chevronnés capables d’aider les clients à envisager et à formuler leurs besoins, et les équipes de développement et de livraison pour faire de cette vision une réalité », commente Christine Olmsted, directrice du développement d’entreprise de SCC, qui occupera également le poste de directrice de la stratégie de Nimble.

Les 150 employé·e·s de Nimble, la plupart basé·e·s au siège de Sheffield, rejoignent le groupe, mais en une entreprise distincte, restant sous la direction de leur actuel PDG Chris Roberts.

« L’investissement dans Nimble – parallèlement aux investissements organiques que nous avons déjà réalisés dans les domaines du cloud, de la cybersécurité et de l’espace de travail numérique – permettra à SCC d’apporter la même confiance et la même valeur alors qu’ils s’engagent dans des parcours de transformation numérique », déclare le PDG de SCC, James Rigby (cf. photo).

Du côté de Nimble, l’intérêt d’un partenariat avec SCC est d’avoir accès à une base de clients établie et de se développer en Europe.

Pour rappel, en novembre dernier, la SCC annonçait lancer un plan de croissance externe pour renforcer ses activités au Royaume-Uni, en Espagne et en France.