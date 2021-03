À trois semaines de la clôture de son exercice fiscal, SCC dévoile le bilan provisoire de son année 2020. Son chiffre d’affaires devrait approcher 1,9 milliard d’euros, soit +13% par rapport aux 1,68 milliard d’euros réalisés sur l’exercice précédent. Sur les trois premiers trimestres de son exercice fiscal (période allant du 31 mars au 31 décembre 2020), son chiffre d’affaires atteint plus de 1,45 milliard d’euros (+12%).

Une croissance tirée notamment par ses activités espace de travail (+34 %), logiciels (+16 %) et infrastructure (+13 %). SCC a bénéficié du dynamisme du secteur public (notamment des ministères et des hôpitaux), en pleine transformation numérique, mais également des grands comptes du secteur privé comme les laboratoires et les mutuelles.

Malgré le contexte de crise sanitaire, SCC se félicite dans son communiqué d’avoir « su préserver l’emploi [en permettant] à ses effectifs de télétravailler dans les meilleures conditions », tout en continuant d’accueillir de jeunes alternants (80) et de développer sa politique RSE.

Depuis 2013, SCC France aura ainsi quasiment doublé son chiffre d’affaires, passant de moins d’un milliard d’euros de chiffre d’affaires à près de 1,9 milliard d’euros. Sept ans après en avoir pris la direction générale, Didier Lejeune a été promu PDG de SCC France l’été dernier, récupérant sous sa tutelle les RH, les achats et les finances, qui reportaient jusque-là au groupe.