La base installée de Scale Computing a augmenté de 70% depuis la pandémie de Covid-19. Le CEO de la société, Jeff Ready, attribue en partie cette hausse à l’incertitude entourant l’acquisition imminente de VMware par Broadcom. Depuis que Broadcom a annoncé, le 26 mai dernier, le futur rachat du concurrent de Scale Computing, pour un montant de 61 milliards de dollars, l’équipe de Jeff Ready a constaté une forte augmentation de l’engagement auprès des gros clients.

Au cours de l’année dernière, Scale Computing a vu son chiffre d’affaires augmenter de 30%, après avoir enchaîné des trimestres record.

« Scale Computing est prêt à devenir la plateforme d’application d’infrastructure informatique de ces 20 prochaines années », a déclaré jeudi Jeff Ready, PDG de Scale Computing, lors du lancement de l’événement inaugural de son entreprise à Las Vegas. « La ruée vers les produits cloud et SaaS a ébranlé les relations des partenaires avec leurs clients, en plus de réduire les marges. La croissance de la périphérie est une opportunité pour les partenaires, ainsi qu’un moyen de se rapprocher des clients qui ne peuvent pas gérer les mises à jour des appareils et le cycle de vie des logiciels de milliers de points de vente ou d’unités IoT à la périphérie ».

Pour rappel, Scale Computing s’est associé à Intel l’an dernier pour lancer un dispositif HCI pour la périphérie. Le NUC EEC a été annoncé lors du salon Intel Vision.