Scale Computing a réalisé un tour de série F de 34,8 millions de dollars, mené par son nouveau partenaire Lenovo. Les investisseurs existants ont également participé à l’opération. Le total des investissements connus depuis la création de la société en 2007 s’élève à 104 millions de dollars.

« Nous avons connu une croissance extraordinaire au cours des deux dernières années, grâce à notre capacité unique à automatiser complètement l’administration d’une plateforme entièrement convergée », explique dans un communiqué le cofondateur et CEO de la société, Jeff Ready, « Ce cycle de financement, associé à notre nouveau partenariat avec Lenovo, nous permet d’atteindre instantanément les clients à l’échelle mondiale. »

La semaine dernière Scale et Lenovo ont annoncé un partenariat mondial et une solution commune destiné aux détaillants, aux entreprises distribuées et aux petites et moyennes entreprises. Les serveurs du fabricant chinois intègrent la plateforme d’hyperconvergence HC3 Edge de la firme d’Indianapolis, une offre optimisée pour les environnements où la disponibilité des applications est essentielle, alors que les ressources informatiques sur site sont extrêmement limitées.

Jeff Ready, a expliqué à nos confrères de TheRegister que ce nouvel investissement financera l’expansion continue des activités de vente et de marketing à l’international de la société, élargira son programme de partenaires de distribution et accélérera le développement de la plateforme Edge. Il permettra notamment d’investir davantage dans les ressources des partenaires, les programmes de formation technique et commerciale, la transformation opérationnelle de l’entreprise, des fonds de développement de marché pour les partenaires autorisés ainsi que le développement de fonctionnalités supplémentaires au bénéfice des fournisseurs de services gérés.

Scale revendique environ 3.000 clients. Selon Jason Collier, cofondateur de la société, l’entreprise – qui ne communique pas ses résultats financiers – devrait engranger des bénéfices au second semestre 2019. « Nous serons la première société du marché de l’hyperonvergence à être profitable. Cela nous rend très enthousiastes. Cela nous offre une position unique sur le marché. Cela va nous donner un peu d’endurance. », avait-il expliqué en fin d’année dernière.