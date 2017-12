Le spécialiste de l’hyperconvergence Scale Computing et APC by Schneider Electric ont développé conjointement une solution de micro datacenter in a box. Baptisée Xpress, elle rassemble dans une seule appliance construite sur mesure le serveur, le stockage, la virtualisation et l’alimentation. L’appliance est basée sur HC3 la plateforme d’hyperconvergence de Scale.

Selon le fabricant, le produit ne nécessite pas de paiement de licence pour le logiciel de virtualisation, ni l’achat d’un système de stockage, ce qui réduit les coûts et facilite l’installation. « Si vous commandez un système Scale, vous pouvez déployer vos machines virtuelles 30 minutes après le déballage. Ce que nous voulons à présent c’est de réduire encore ce temps avec APC », a expliqué Jason Collier, co-fondateur de la société à CRN. Le dirigeant estime qu’il s’agit là d’une belle opportunité pour les partenaires. « Etre capable de mettre en place ce système très rapidement offre aux partenaires la possibilité d’offrir des services supplémentaires et des produits supplémentaires qu’ils peuvent proposer avec de confortables marges. »

Scale Computing devrait bientôt déployer la solution développée avec APC dans les 9.000 magasins d’une grande chaîne d’alimentation européenne. « Ce que nous voulons faire avec l’hyperconvergence, c’est de mettre le partenaire dans une position où il ne doit plus s’occuper de la mécanique pour essayer de démarrer la voiture mais de le mettre sur le siège du conducteur afin qu’il conduise la voiture d’un point A à un point B », affirme Jason Collier.

De son côté, Sacha Wingers, le responsable du fournisseur de services néerlandais et partenaire de Scale Copaco se montre enthousiaste. « En s’appuyant sur ces leaders du marché on peut être sûr que cette solution hyperconvergée offre une configuration ainsi que des performances optimisées », a-t-il expliqué à nos confrères. « Nous pensons que cette solution clé en main aura beaucoup de succès auprès du secteur des PME. »

Basée à Indianapolis, Scale revendique plus de 2.700 clients. Selon Jason Collier l’entreprise devrait engranger des bénéfices au second semestre 2019. « Nous serons la première société du marché de l’hyperonvergence à être profitable. Cela nous rend très enthousiastes. Cela nous offre une position unique sur le marché. Cela va nous donner un peu d’endurance. »