Pour limiter l’impact du coronavirus sur les entreprises, le gouvernement a annoncé un plan d’aides massif (report des cotisations sociales, chômage technique ou partiel, etc.) pour les aider à maintenir leur activité et leurs effectifs. Pour faciliter la mise en application de ces mesures, Sage annonce qu’il a mobilisé ses experts auprès des experts-comptables, des TPE, des PME/PMI et des ETI.

« C’est non seulement notre mission, mais aussi et d’abord la responsabilité d’un éditeur technologique comme Sage d’aider ses clients, ses partenaires et l’ensemble des entreprises françaises dans les circonstances actuelles. Il s’agit de les informer et de leur simplifier les choses dans un contexte déjà compliqué », explique dans un communiqué Laurent Dechaux, CEO France et EVP Sage Europe du Sud. « Nous sommes en contact permanent avec les instances et dès que les décrets et le détail réglementaire seront connus, nous les intègrerons à nos solutions, de façon à ce que nos clients puissent adapter aussi rapidement que possible la gestion de leurs ressources et de leur activité », précise-t-il. « Les lignes bougent très vite, c’est un challenge pour nos 1700 collaborateurs et nos 2000 partenaires, mais nous nous devons de rendre ce service aux entreprises afin de répondre à leurs préoccupations concrètes aujourd’hui. »