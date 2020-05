Depuis le début de la crise sanitaire, SAP met à disposition gratuitement plusieurs offres à destination des entreprises, notamment SAP Ariba Discovery, pour rapprocher acheteurs et fournisseurs du monde entier. Souhaitant encore renforcer cette aide, l’éditeur allemand met désormais à disposition des entreprises jusqu’à fin juillet, toujours gratuitement, sa solution SAP Ariba Start Sourcing pour organiser leurs appels d’offres.

Celle-ci permet d’identifier et de qualifier de nouveaux fournisseurs via Ariba Network (qui recense plus de 4.4 millions de fournisseurs dans plus de 190 pays) et de mettre en place rapidement des appels d’offre multiples comme les demandes de propositions, les enchères inversées et les enchères à terme. « Nous observons bien que les priorités sont désormais dirigées vers la préparation de la reprise, avec le souci de reconstruire les réseaux de supply chain, souvent avec un enjeu de privilégier les circuits courts, la proximité, parfois en intégrant davantage des critères de gestion du risque ou de critères RSE, et ainsi de repenser sa base fournisseurs », commente dans un communiqué Pascal Bourcet, directeur des activités SAP Ariba et SAP Fieldglass, à la filiale française. « Dans ce contexte, nous proposons là-aussi d’accompagner nos clients de façon très rapide et pragmatique pour identifier les catégories d’achat à reconsidérer et d’identifier rapidement des fournisseurs en capacité d’accompagner la remontée en puissance des activités. » L’offre est valable pour cinq utilisateurs et limitée à 90 événements de sourcing pour une durée de 90 jours, sans frais pour toute inscription avant le 31 juillet.

Pour supporter et renforcer le dispositif, la firme de Walldorf a mis en place une task force Ariba. Cette dernière apporte des réponses concrètes aux demandes des clients SAP, de prospects, et accompagne leurs directions achats dans leurs démarches sur le forum dédié à la crise du Conseil National des Achats. La task force a déjà rendu service à des entreprises dans les secteurs du transport, de l’agroalimentaire et de la santé, notamment dans leurs recherches de fournisseurs de produits et de services sanitaires. « Nous les accompagnons dans l’utilisation de la plateforme, afin qu’ils puissent comprendre l’ensemble des bénéfices que nous leur proposons et leur apporter des solutions concrètes sous 2 à 3 jours ouvrés. Les propositions de fournisseurs que nous faisons ont été interrogés par l’équipe lors des recherches pour nous assurer qu’ils pouvaient répondre à la demande croissante des dernières semaines. Nous privilégions la réactivité et le pragmatisme à travers cette approche », assure Pascal Bourcet.