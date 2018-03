SAP a confirmé une information de CRN faisant état de la fermeture du service CRM en mode SaaS pour les petites et moyennes entreprises, SAP Anywhere, lancé en 2016. Un porte-parole de l’éditeur allemand a indiqué à nos confrères que l’offre ne comptait que 30 clients actifs et que sa société aiderait les clients concernés à migrer vers d’autres solutions telles que SAP Business One ou SAP Business ByDesign. Quant aux 25 à 27 clients inactifs, ils vont recevoir un préavis de 30 jours pour retirer leurs données de la plateforme. « Ils ne l’utilisent plus depuis un certain temps », a justifié le porte-parole.

« Nous comprenons que c’est probablement une surprise pour vous, mais soyez assurés que nous n’avons pas pris cette décision à la légère. Nous vous proposons de vous rembourser intégralement les redevances payées par votre entreprise en vertu des conditions actuelles de votre abonnement. Cette offre est proposée sous réserve de votre accord et confirmation que vous renoncez à toute réclamation contre SAP », indique par ailleurs un document transmis aux clients et consultés par The Register.

« De temps à autre, nous évaluons notre gamme existante et y effectuons des adaptations en fonction notre stratégie cloud ERP. Voilà pourquoi nous avons décidé de renoncer à la solution SAP Anywhere. Nous assisterons nos clients, afin de les orienter vers une nouvelle solution SAP qui réponde le mieux à leurs besoins », a jugé bon de préciser l’éditeur de Walldorf à nos confrères.