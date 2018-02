Le conseil de surveillance de Software AG a désigné Sanjay Brahmawar (47 ans) au poste de CEO pour cinq ans à compter du 1er août 2prochain. Il remplacera Karl-Heinz Streibich (65 ans) qui, atteint par la limite d’âge, quittera ses fonctions après plus de 14 ans à la tête de l’éditeur.

« Nous sommes très heureux d’avoir recruté Sanjay Brahmawar, un expert reconnu dans l’IT à l’international, qui s’assurera que Software AG continue à être un acteur de premier plan dans le devenir et l’évolution du marché du digital avec des cycles d’innovation courts », explique dans un communiqué Andreas Bereczky, président du conseil de surveillance. « Avec Sanjay Brahmawar, Software AG va bénéficier de l’expertise d’un dirigeant de haut niveau, très performant dans le secteur des technologies depuis plus de 18 ans. Au cours de ces années, il a démontré de façon impressionnante comment conjuguer un savoir-faire technologique avec une vision entrepreneuriale lors de ses différents postes de direction. Chez Software AG, il aura pour mission d’étendre le leadership technologique de la société en s’appuyant sur le comité de direction et de gagner de nouvelles parts de marché dans les domaines prometteurs de la digitalisation, de l’industrie 4.0 et de l’intelligence artificielle. Avec Sanjay Brahmawar, Software AG est en excellente position pour renforcer son statut de pionnier de la transformation digitale et mettre en œuvre des projets innovants dans ce domaine avec ses clients, partenaires et employés. »

Sanjay Brahmawar est actuellement directeur général Global Revenue chez IBM Watson Internet of Things à Munich, où il est responsable des ventes mondiales de logiciels avec un focus sur l’analyse de données et l’intelligence artificielle. Auparavant, il travaillait chez IBM Consulting Services à Londres, en tant que directeur général, responsable des activités du secteur industriel européen (énergie, automobile, aérospatiale, électronique et ingénierie). Il a auparavant occupé des fonctions de mangement aux Pays-Bas, en Belgique et en Inde. Sanjay Brahmawar est né en Inde et a la nationalité belge.