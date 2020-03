Samsung va déplacer temporairement une partie de la production de smartphones vers le Vietnam depuis la Corée du Sud rapporte Reuters.

Depuis fin février, plusieurs travailleurs ont été testés positifs dans le complexe de l’usine de Gumi, près de la ville de Daegu – l’épicentre de l’épidémie de virus en Corée du Sud – provoquant des fermetures temporaires du site. La découverte d’un nouveau cas a poussé le premier producteur mondial de smartphones à suspendre une nouvelle fois la production de Gumi et à la transférer au Vietnam, où il possède plusieurs usines, situées à Bac Ninh, Thai Nguyên (Nord) et Hô Chi Minh-Ville. Il s’agit de « fournir des produits aux consommateurs de manière plus efficace, stable et rapide », a déclaré Samsung dans un communiqué. La production transférée concerne des smartphones haut-de-gamme, notamment des téléphones pliables S20 et Z Flip. L’usine de Gummi devrait toutefois rouvrir samedi.

Samsung est le principal investisseur étranger au Vitenam qui représente désormais la moitié de sa production de smartphones. Son usine située dans la province de Thai Nguyên (Nord) emploie plus de 60.000 personnes. Un second site devrait bientôt voir le jour dans la province.

Le fabricant coréen, qui souhaite faire du Vietnam une base stratégique pour le développement de ses produits de haute technologie, a par ailleurs annoncé l’ouverture à Hanoï d’un centre de recherche et développement dans lequel il investira 220 millions de dollars. Il s’agira du plus grand centre du genre en Asie du Sud-Est et devrait améliorer la capacité de recherche de l’entreprise dans des domaines tels que l’IA, l’IoT, les big data et la 5G, explique Samsung dans un communiqué. Le centre emploiera entre 2.200 et 3.000 personnes.