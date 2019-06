En s’offrant Tableau pour 15,7 milliards de dollars en actions, Salesforce ajoute un couche de BI bienvenue à Einstein Analytics.

« Nous réunissons le n)1 mondial du CRM avec la plateforme analytique n ° 1. Tableau aide les utilisateurs à voir et à comprendre les données, et Salesforce les aide à engager et à comprendre les clients. C’est vraiment le meilleur des deux mondes pour nos clients », affirme dans un communiqué Marc Benioff. Le président et co-CEO de Salesforce estime que l’opération permettra à son entreprise de toucher un groupe beaucoup plus vaste de clients et d’utilisateurs.

La bourse a semble-t-il trouvé le montant de l’acquisition trop élevé, le titre plongeant vendredi de plus de 9 dollars. Le prix représente en effet 13,5 fois le chiffre d’affaires 2018 de Tableau. La comparaison avec le prix payé par Microsoft est éloquente. La firme de Redmond a en effet mis sur la table à peine 2,6 milliards de dollars. En revanche, si l’on en croit les différents partenaires interrogés par CRN, l’opération à du sens. « Tableau est un nom beaucoup plus reconnu qu’Einstein Analytics et Salesforce peut vouloir exploiter cette valeur de marque. », estime un partenaire Salesforce basé à Milwaukee, dans le Wisconsin. « Le consensus général est que Einstein Analytics, tout en augmentant la qualité des rapports, n’a pas répondu aux attentes élevées. »

Pour Tableau l’opération n’apporte pas de changements radicaux, du moins pour le moment. L’éditeur continurea à opérer sous sa marque sous sa direction actuelle sous la direction de son CEO, Adam Selipsky, et conservera son siège à Seattle.

L’acquisition devrait être finalisée au cours du troisième trimestre fiscal de Salesforce se terminant le 31 octobre 2019, sous réserve des conditions de clôture habituelles. Selon le numéro un du CRM, elle devrait augmenter son chiffre d’affaires 2020 d’environ 350 à 400 millions de dollars.

Fondé en 2003, Tableau est entré en bourse. La société revendique plus de 86.000 clients dans le monde, dont Verizon, Schneider Electric ou Netflix,