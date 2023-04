Le rapport de force penche actuellement « fortement » en faveur des candidat·e·s dans le secteur IT français, d’après le cabinet de recrutement Robert Half. Silicon relève que cette étude corrèle avec le dernier baromètre annuel des rémunérations du cabinet de recrutement Hays.

En effet, une ESN française sur deux a augmenté les salaires de ses employé·e·s de 5% en moyenne en 2023, voire jusqu’à 20% pour les profils très recherchés, selon le rapport de Hays, qui souligne que les perspectives sont excellentes dans le développement et l’infrastructure IT, ainsi que dans le cloud, la cybersécurité et les données.

On note que les salaires sont plus élevés de 10% en moyenne en région parisienne et que les métiers IT les plus demandés sont les suivants : ingénieur·e· cybersécurité : 60.000 euros brut en moyenne, en Ile de France, pour 5 ans d’expérience ; architecte Cloud : 58.000 euros ; ingénieur·e DevOps : 55.000 euros ; développeur·se back end : 48.000 euros ; administrateur·rice systèmes et réseaux : 40.000 euros.

L’étude de Hays a été réalisée à partir d’un panel de 1·500 personnes, à la fois des candidat·e·s et des entreprises.