Saaswedo, société spécialisée dans la gestion de performance durable de la Digital Workplace des entreprises, confirme ses orientations RSE en se positionnant dans le cercle des 74 entreprises labélisées RFAR*.

La Charte Relations Fournisseurs Responsables (basée sur la norme ISO 20400) a été créée dans le but de sensibiliser les acteurs économiques aux enjeux inhérents aux achats responsables et à la qualité des relations clients-fournisseurs. Le Conseil National des Achats et le Médiateur des entreprises mettent un point d’honneur à améliorer les pratiques d’achat des entreprises et des services publics. Ceci afin de soutenir l’économie nationale en privilégiant les démarches partenariales, le dialogue et le savoir-faire des professionnels de l’Achat.

C’est dans ce contexte que Saaswedo s’est inscrit dans cette direction et a mis en œuvre une organisation vertueuse pour gérer au mieux ses relations avec son écosystème de fournisseurs (équité vis-à-vis des acteurs, respect des délais de paiement, bonnes pratiques d’achats, etc.).

A la suite d’un questionnaire d’autoévaluation validé par un audit mené par Bureau Veritas, Saaswedo s’est vu décerner le label RFAR pour une durée de trois ans. D’ores et déjà, Saaswedo compte poursuivre ses efforts pour faire évoluer sa gouvernance afin de tisser des relations toujours plus constructives avec ses fournisseurs.

Gilles MEZARI, DG de Saaswedo « Construire des relations vertueuses à 360° avec nos collaborateurs, clients, partenaires et fournisseurs est au centre de notre stratégie de développement. Dans ce contexte, nous investissons des ressources importantes pour construire une gouvernance et une organisation opérationnelle qui nous permettent de remplir nos objectifs. Après avoir obtenus différents labels comme LUCIE 26000, nous sommes fiers de rejoindre les entreprises labélisées RFAR. Nous positionner parmi les quelques PME certifiées est une réelle récompense pour l’ensemble de nos équipes qui ont œuvré pour nous permettre de franchir cette nouvelle étape. »

Fort de ces éléments, Saaswedo démontre qu’il est possible de conjuguer croissance et mise en œuvre de processus vertueux qui intègrent des valeurs humaines, environnementales et sociales. En ce sens, Saaswedo a su fortement se distinguer sur son marché et devenir l’une des entreprises qui bénéficient du plus grand nombre de labélisation RSE.

*Relations fournisseurs et achats responsables