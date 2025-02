Denis LACROIX vient d’intégrer SaaSOffice en tant que membre du Conseil Stratégique, apportant son expertise technologique et sa vision stratégique à l’entreprise.

Ingénieur diplômé de l’École Centrale de Paris, Denis LACROIX possède une expertise reconnue dans le domaine des technologies appliquées au secteur du voyage. Il a commencé sa carrière dans les laboratoires de recherche d’IBM à Yorktown Heights, New York avant de rejoindre Digital Equipment Corporation (DEC).

Denis LACROIX a effectué une grande partie de sa carrière chez Amadeus, qu’il rejoint en 1989. Il y joue un rôle clé dans le développement des solutions de réservation et de distribution de voyages. Son parcours au sein du groupe l’amène à occuper plusieurs postes stratégiques, notamment dans les domaines du commerce en ligne, des ventes et des voyages d’affaires.

En 2013, il est nommé Vice-Président de la division Reservation, Distribution and Mid-Back Office, contribuant à l’amélioration des infrastructures technologiques et à l’optimisation des solutions offertes aux partenaires d’Amadeus. Plus récemment, Denis LACROIX a dirigé la division Core Shared Services, pilotant les services d’ingénierie transverses et favorisant l’excellence technologique, et rejoint le Comité Exécutif d’Amadeus. Il a enfin piloté la transition de l’ensemble des produits et solutions d’Amadeus vers le cloud.

En rejoignant le Conseil Stratégique de SaaSOffice, Denis LACROIX mettra à profit sa grande expertise pour accompagner l’entreprise dans le développement de solutions innovantes et robustes.

Son expérience en transformation numérique, cloud computing et intelligence artificielle sera un atout majeur pour orienter la stratégie technologique de SaaSOffice.

Christophe COURTIN, Président Directeur Général de SAASOFFICE déclare :

« Nous sommes ravis d’accueillir Denis Lacroix au sein de notre Conseil Stratégique. Fort d’une carrière entièrement consacrée à l’innovation au sein du leader mondial aérien (Amadeus), il apporte une expertise unique en transformation numérique et en technologies de pointe. Son expérience approfondie du secteur et sa vision stratégique seront des atouts majeurs pour façonner l’avenir de nos solutions. Son leadership nous aidera à relever les défis technologiques et à offrir à nos clients des solutions toujours plus performantes et sécurisées »