Ruckus Networks vient de propulser l’artisan du succès de Ruckus Cloud WiFi et de Cloudpath à la tête de la direction des ventes mondiales. Cet ancien de Cisco, Marvell et Egnyte, avait rejoint la société en 2015. Il était jusqu’à présent vice-président en charge du développement de l’activité et des partenaires stratégiques. « Depuis qu’il a rejoint Ruckus Networks il y a trois ans, Bart Giordano a bâti une équipe de vente mondiale de premier ordre », commente dans un communiqué le président de Ruckus Networks, Ian Whiting. « Bart est responsable de la croissance des revenus et de la part de marché en s’appuyant sur les partenaires stratégiques et les secteurs verticaux. Son équipe a remporté des ventes majeures avec Google, Facebook, IBM et Lenovo. Nous avons hâte de profiter des opportunités que Bart et son équipe apportera à notre activité et à nos clients. »

La société attribue ses succès dans le domaine de la ville intelligente et des grands espaces publics au nouveau senior vice-président des ventes mondiales. Elle compte probablement sur lui pour multiplier les succès face à un Cisco Meraki de plus en plus entreprenant.

Ruckus Networks a lancé il y a un an et demi Ruckus Cloud Wifi Solution qui depuis ce jour a enregistré une croissance de 75%, poussant la société à proposer le produit dans de nouveaux pays et à développer un nouveau programme de spécialisation à l’intention du channel.

« Je crois que Bart à la capacité d’être visionnaire, d’adopter une vision et de la promouvoir », a expliqué Gary Berzack, directeur technique et directeur des opérations de Tribeca, un partenaire new yorkais de Ruckus, interrogé par CRN. « Le problème est d’équilibrer cela avec la démarche des gestionnaires de compte classiques qui restent très transactionnels. Bart a la capacité de voir les choses plus de trois ou six mois à l’avance. »

Dans ses nouvelles fonctions Bart Giordano est officiellement responsable du chiffre d’affaires, des marges et de la stratégie de commercialisation. Il rapporte directement a Ian Whiting.