Sur le point de passer sous le pavillon d’Arris, qui réalise des équipements pour les câblo-opérateurs et les opérateurs satellites, Ruckus avait voulu à la mi-novembre rassurer les partenaires dont beaucoup craignaient que la stratégie produit du spécialiste du WiFi et des produits filaires ne soit bouleversée par ce changement. « Nous avons développé un programme partenaires mis à jour qui rassemble tout ce qui existe », leur avait expliqué le vice-président Campus Products Management de la société, Siva Valliappan, les assurant que ce programme ne serait pas remis en cause. « Arris comprend que notre activité ne fait pas partie de leur domaine d’expertise, c’est pourquoi nous serons pratiquement fonctionnellement indépendants. Nous avons le contrôle de notre destinée », avait promis le responsable.

Ce programme partenaires, annoncé discrètement au mois de septembre, sera effectif au cours du premier trimestre 2018. Simplifié, il vise à mieux reconnaître et récompenser les partenaires les plus performants. Il offrira notamment aux distributeurs et aux fournisseurs de solutions la possibilité d’augmenter fortement – jusqu’à 40% – leur rétribution en vendant conjointement les produits filaires et sans-fil de l’équipementier. Ces partenaires auront par ailleurs accès à des outils d’aide à la vente ainsi qu’à une visibilité sur les prospects et leurs besoins.

La firme de Sunnyvale a par ailleurs lancé en complément de ses programmes spécialisés dans l’hôtellerie et les MDU (habitats collectifs) existants, de nouveaux programmes spécifiques aux Smart Cities, aux grands espaces publics et à l’enseignement, afin de reconnaître et de récompenser les partenaires Elite ayant fait leur preuve avec l’équipementier dans ces secteurs.

« En tant qu’entreprise pleinement attachée au channel, nous comprenons que notre succès est déterminé par nos partenaires », explique dans un communiqué le directeur commercial de l’entreprise, Ian Whiting. « A ce jour, contrairement aux concurrents, nous n’avons jamais rivalisé avec nos partenaires. Avec un portefeuille complet de solutions filaires et sans fil, les partenaires ont la possibilité d’augmenter leur profitabilité de 40% lorsqu’ils vendent ces produits conjointement. C’est le meilleur moment de rejoindre Ruckus. »