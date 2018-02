Désormais dans le giron d’Arris, Ruckus Networks vient de signer un accord OEM mondial avec Dell EMC selon lequel ses solutions sans fil seront proposés sous la marque Dell. L’accord concerne notamment les points d’accès, les contrôleurs, les solutions d’analytique, ainsi que les produits Ruckus IoT et CBRS LTE. Les partenaires et les clients de Dell EMC pourront également accéder à la solution Cloudpath de connexion sécurisée aux réseaux WiFi. L’accord inclut tout un éventail de programmes de vente, marketing et support client sur les marchés internationaux dont les contours seront, nous l’espérons, précisés ultérieurement.

« Il est essentiel de fournir à nos partenaires des solutions de connectivité sans fil innovantes afin de répondre à la demande insatiable des entreprises en termes de réseaux sans fil haute performance » commente dans un communiqué Dan Rabinovitsj, président de Ruckus Networks. « La portée commerciale de la marque Dell EMC complète la nôtre. Ce partenariat représente une opportunité de croissance significative pour nos deux entreprises et ce sur un large éventail de marchés verticaux tels que l’éducation, les infrastructures et institutions publiques et les fournisseurs de services. La puissance de Dell EMC en matière de stockage et de plateformes informatiques évolutives est, selon nous, essentielle à la collaboration lorsque des solutions packagées complètes sont nécessaires pour affronter avec succès la concurrence. »

« Dell EMC s’engage à fournir à ses clients et partenaires internationaux l’accès à des produits et services de première qualité, », indique de son côté Tom Burns, vice-président sénior des solutions réseau, infrastructures d’entreprise et fournisseurs de services chez Dell EMC. « Le partenariat avec Ruckus Networks vient prolonger cet engagement, en offrant aux entreprises clientes, quelle que soit leur taille, un choix plus large et de plus grandes capacités en matière de déploiement d’infrastructure mobile nouvelle génération. »

La gamme des produits concernés s’inscrit dans un long florilège d’acquisitions successives. En novembre 2015, Ruckus mettait la main sur l’éditeur de logiciels Cloudpath. Quelques mois après, Ruckus était à son tour racheté par Brocade pour 1,5 milliard de dollars. Proie à son tour, après une analyse suspicieuse du CFIUS (Committee on Foreign Investment in the United States), l’équipementier de San Jose tombait un an après dans le panier de Broadcom, qui se débarrassait aussitôt de Ruckus et des switchs ICX auprès d’Arris pour 800 millions de dollars.