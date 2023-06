L’éditeur français de solutions CCaaS (Center Contact as a Service) Ringover vient de finaliser une levée de fonds de 20 millions d’euros, son second tour de financement après 10 M€ en série A en 2021. Le tour de table a été mené cette fois par Orange Ventures et Large Venture (Bpifrance), avec la participation de l’investisseur historique Expedition Growth Capital.

Ringover compte ainsi renforcer ses investissements en R&D, en particulier afin de mieux intégrer l’IA dans sa suite d’outils SaaS pour les équipes de vente et de services clients. En mai, l’éditeur a lancé Empower sa solution d’analyse conversationnelle basée sur l’IA, capable de retranscrire et synthétiser les échanges, tout comme d’analyser leur tonalité. Ses ingénieurs sont à pied d’œuvre pour passer de technologies comme celles d’OpenAI à des technologies maison et développer de nouveaux produits orientés service client.

« Avec cette levée de fonds nous poursuivons notre développement et notre stratégie initiale : offrir à toute entreprise une suite puissante d’outils de relation client, axée sur la performance des équipes et augmentée par l’IA », commente Ludovic Rateau, le CTO et cofondateur de Ringover sur le site de l’éditeur.

Un développement qui passe aussi par la poursuite des recrutements, dont un tiers en R&D, alors que l’effectif approché déjà les 300 collaborateurs. L’entreprise développe aussi ses implantations et après avoir initié son internationalisation en Espagne et au Royaume-Uni part maintenant à la conquête du marché américain avec une première antenne à Atlanta.