L’éditeur français de solutions CCaaS Ringover annonce une nouvelle campagne de recrutement pour soutenir son hyper croissance et accélérer le développement de ses parts de marché. Cette démarche s’inscrit dans le prolongement de la récente levée de fonds réalisée par l’entreprise fin 2021.

Le CCaaS (Center Contact as a Service) est aujourd’hui une nécessité pour offrir aux clients une expérience unique tout en permettant aux équipes de chargés de clientèle et commerciales d’améliorer leur productivité et leur qualité de service. En effet, l’évolution des technologies, des usages et la croissance des applications Cloud sont autant d’éléments qui ont permis au CCaaS de prendre son envol. Dans ce contexte, Ringover offre la possibilité aux entreprises de réussir leurs projets en s’appuyant sur une solution de nouvelle génération qui leur permet de transformer leurs échanges voix, vidéos, SMS et chat en une composante clef de leur expérience client. Ringover réunit à ce jour 175 collaborateurs en France et à l’international et a réalisé une croissance de plus de 100% sur son dernier exercice.

Fort de ces éléments, Ringover ambitionne de renforcer ses équipes middle management Sales, Pre Sales, techniques et acquisition. Les postes sont ouverts en France au siège de l’entreprise, en Espagne, au Royaume-Uni et aux États-Unis. Il s’agit donc d’une réelle opportunité d’intégrer une entreprise technologique de pointe qui se positionne sur un marché dynamique. Les collaborateurs pourront ainsi évoluer vers des postes de premier plan dans un cadre de travail unique et tourné vers l’international.

Quelques postes ouverts chez Ringover ces prochains mois :

– Account executive

– Développeur

– Growth Marketer

– Customer success manager

Une présentation des postes est disponible à l’adresse suivante : https://www.welcometothejungle.com/fr/companies/ringover-group

Bénédicte Palisse, DRH Ringover « Notre développement soutenu nous amène à lancer de nouveaux recrutements dans nos différents départements. 2022 sera une année d’investissements importants pour notre entreprise en matière de RH. Après avoir recruté 75 personnes en 2021 et ouvert de nombreux bureaux en France et à l’international, nous prévoyons de continuer à accélérer notamment grâce à notre approche unique sur le marché du Ccaas. Nous offrons donc l’opportunité à de nouveaux talents de partager avec nous notre projet d’entreprise en rejoignant une équipe soudée et entièrement tournée vers la satisfaction de nos clients. »