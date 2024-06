L’opérateur d’infrastructures télécoms et cloud néerlandais Eurofiber a réalisé en 2023 un chiffre d’affaires de 279 millions d’euros, en hausse de 14 % par rapport à 2022 (245 M€). Cette croissance, réalisée sur l’ensemble des marchés du groupe, est en amélioration d’un point par rapport à celle du précédent exercice.

Pour accélérer le déploiement de son réseau en fibre optique, le groupe a investi 134 millions d’euros en capital en 2023, dont 85 % proviennent directement des commandes des nouveaux clients et clients actuels. Avec un réseau de près de 10 000 km au niveau national, Eurofiber est en mesure de raccorder près de 95 % des entreprises françaises. Le réseau dépasse les 70 000 km en ajoutant les Pays-Bas, l’Allemagne et la Belgique. Le groupe exploite également 10 datacenters en France et aux Pays-Bas.

Soutenu par les deux fonds Antin et PGGM Infrastructure Fund, Eurofiber a poursuivi sa stratégie de croissance externe. En France, le groupe a fait l’acquisition des deux opérateurs B2B Appliwave et Avelia en mars 2023, complétant sa couverture nationale et prenant position dans les métropoles de Paris et Lyon. Implanté en France depuis 2019, Eurofiber avait précédemment racheté Eura DC, ATE, Lumos, Fullsave et Netiwan.

Eurofiber a par ailleurs noué un partenariat stratégique avec Colt en octobre 2023. S’appuyant sur une collaboration commerciale et opérationnelle, ce partenariat entre les deux opérateurs vise à combiner le réseau mondial de Colt avec l’expertise et la présence locale d’Eurofiber.