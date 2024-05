ITS Group, société française de services numériques spécialisée dans la transformation digitale, révèle ses résultats annuels 2023. Son chiffre d’affaires consolidé atteint 176 millions d’euros, en hausse de 5%, avec un résultat d’exploitation consolidé de 9 millions d’euros. Ces performances soulignent son rôle crucial en tant que partenaire des grandes entreprises et des clients grands comptes dans leur transition numérique.

En K€ Conso 2022 Conso 2023 Chiffre d’affaires 167 996 176 628 Résultats d’exploitation 9 489 9 030

L’essor du groupe soutenu par ses domaines d’expertises

Dans un marché dynamique et compétitif, les résultats du groupe mettent en lumière son expertise reconnue dans des secteurs clés tels que les infrastructures IT, les services cloud, la cybersécurité, la gestion des flottes mobiles et le conseil.

La croissance est portée par ITS Services, entité spécialisée dans les Infrastructures et Opérations IT avec des hausses d’effectifs et des prix de vente, ainsi que par ITS Ibelem, spécialiste dans les domaines de la Mobilité, Postes de travail & Réseaux qui développe ses activités de services et les renforce par l’acquisition récente de la société Youzou.

Les activités à l’international connaissent également un développement soutenu au cours de l’exercice 2023.

Le résultat d’exploitation consolidé 2023 s’établit à 9 M€ en retrait de -5 % par rapport à celui de 2022, mais au-dessus des budgets de l’exercice 2023, qui avaient anticipés la hausse des coûts et la diminution sensible des taux d’activité.

Ambitions renforcées et objectifs de recrutement accrus pour 2024

ITS Group se fixe des objectifs de recrutement ambitieux pour l’année 2024. Axé sur une dynamique continue, le groupe prévoit d’améliorer ses résultats financiers et opérationnels. Grâce à une stratégie combinant croissance organique et acquisitions ciblées, ITS Group vise à améliorer ses performances.

Les résultats de l’exercice 2023 ont par ailleurs permis d’augmenter le montant versé au titre de la Participation des salariés, témoignant de l’engagement des collaborateurs et de leur soutien. Pour atteindre ses objectifs élevés, l’entreprise envisage de recruter 400 nouveaux collaborateurs en CDI pour l’année à venir.

L’obtention de la certification ISO 14001 en 2023, marque une avancée significative dans la démarche de responsabilité sociale d’entreprise (RSE) du groupe, mettant en avant son engagement continu envers la préservation de l’environnement. Dans cette perspective, l’ESN entend poursuivre ses engagements RSE pour améliorer ses processus opérationnels et de recrutements, et ainsi avoir un impact environnemental et sociétal positif à long terme.