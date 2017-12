Quadria vient d’annoncer dans un communiqué avoir été sélectionné par la SNCF dans le cadre de son projet Cosmo (contrôle et services en mobilité) pour fournir, intégrer, déployer et maintenir en condition opérationnelle les nouveaux assistants personnels BlueBird et leurs équipements associés (imprimantes et terminaux de paiement) destinés à ses quelque 15.000 contrôleurs et agents d’escale en remplacement de leurs actuels terminaux Accelio.

Ces nouveaux assistants personnels, livrables à partir de l’été 2018, doivent permettre aux contrôleurs SNCF (ou ASCT pour agents du service commercial train) d’accélérer les opérations de contrôle des titres de transport et de régularisation dans les trains grâce à la généralisation du sans contact. C’est aussi aussi le moyen pour la SNCF de proposer de nouveaux services personnalisés aux voyageurs en mettant à disposition de ses contrôleurs l’ensemble des informations clients dont elle dispose (identité complète, historique des voyages, etc.).

Quadria précise avoir signé un contrat de 3 ans portant sur une flotte comprise entre 11.560 et 17.500 configurations incluant, outre le terminal : une imprimante Bixolon, une solution de protection Mobilis et un terminal de paiement Spire Payments, soit en tout près de 50.000 produits à déployer sur plus de 100 sites.

Quadria s’est notamment engagé à distribuer les matériels sur la base d’une politique d’approvisionnements par anticipation ; à intégrer les équipements sous forme de « kits » selon les besoins métiers à couvrir et dans l’environnement système/applicatifs souhaité ; à assurer une logistique de mise à disposition nominative et collective, sous SLA, sur toute la France ; à maintenir les matériels en conformité avec la norme Remparts et à piloter le contrat selon un plan de management de projet.