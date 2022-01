Proofpoint annonce avoir finalisé l’acquisition de Dathena. Le spécialiste de la cybersécurité indique qu’avec la combinaison de leurs deux technologies, les organisations seront plus à même de comprendre les risques liés aux informations sensibles et de prévenir la perte de données grâce à la classification des données basées sur l’intelligence artificielle. Le montant de la transaction n’a pas été divulgué.

Dathena a été créée en 2016 par le Français Chistopher Muffat. Basée à Singapour, la startup emploie aujourd’hui 45 personnes. Elle a levé 12 millions de dollars l’an dernier lors d’un tour de table de Serie A mené par Jungle Ventures. Dathena a développé une plateforme basée sur l’IA qui automatise la détection des informations personnelles ou des données sensibles dans les messages et les documents. Lesquelles sont ensuite classifiées selon des modèles près à l’emploi et adaptés à des secteurs comme la défense, la finance et la santé, ou personnalisés grâce à l’apprentissage automatique et l’IA.

« L’intégration du moteur d’IA multi-breveté de nouvelle génération de Dathena dans nos solutions DLP [protection contre les pertes de données] centrées sur les personnes fournira à nos clients une protection des données inégalée et les aidera à répondre à leurs exigences de conformité internes et réglementaires », souligne dans un communiqué Gary Steele, le PDG de Proofpoint. Plus précisément, c’est au sein de la plateforme Information & Cloud Security de Proofpoint que sera intégrée la technologie de Dathena.

« Proofpoint s’est fermement établi en tant que leader DLP, et le rejoindre nous offre l’occasion idéale de remplir notre mission de protection des données et de la confidentialité des organisations du monde entier », déclare pour sa part le fondateur et PDG de Dathena

Cette acquisition est la première de Proofpoint depuis son rachat par Thoma Bravo l’an dernier pour 12,3 milliards de dollars. Elle répond aussi à sa stratégie d’internationalisation en lui permettant de renforcer sa présence et ses investissements en Asie.