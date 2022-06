La commercialisation des offres de Prolion est 100% indirecte, précise un communiqué. Le programme partenaires propose deux niveaux de certification : Register et Certified. Le premier ne nécessite pas de formation et offre une rétribution minimale. Le second nécessite la formation d’une ressource commerciale et d’une ressource technique ; il permet d’obtenir jusqu’à 45% de marge et d’accéder à un programme d’incitations basé sur les résultats.