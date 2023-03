Progress lance un programme gratuit de formation et de certification en ligne pour sa plateforme OpenEdge de développement d’applications métier.

Les développeur·se·s sont invité·e·s à suivre à leur propre rythme pour apprendre à « créer des applications stratégiques et innovantes qui constituent l’épine dorsale des secteurs de la santé, des services financiers, de la fabrication et bien d’autres secteurs ».

L’éditeur affirme cependant qu’en l’espace de deux semaines seulement, après huit cours d’autoformation et un examen de certification final – même sans aucune connaissance préalable en programmation – les développeur·se·s pourront créer des applications métiers à l’aide d’OpenEdge. Il est également précisé qu’ils et elles pourront accéder à une base de connaissances, des forums d’utilisation et des exemples de code.

« Notre programme de formation et de certification va contribuer à étendre le vivier de talents informatiques et permettre aux futurs développeurs et entrepreneurs de créer rapidement des applications à fort impact », explique Anthony Cross, le directeur de Progress en France, dans un communiqué.