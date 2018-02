À l’occasion de son nouvel exercice fiscal, Dell EMC vient d’annoncer les nouvelles modalités de son programme partenaires. Ou plutôt l’absence de nouvelles modalités. Car, mis à part quelques ajustements mineurs, Dell a choisi de ne rien changer à son programme partenaires cette année. Explication : le programme mis en place en février 2017 paraît avoir donné satisfaction tant du côté des partenaires que du constructeur. Les premiers ont fait savoir qu’ils attendaient avant tout de la stabilité après les bouleversements liés à la fusion, expose d’Alexandre Brousse, son directeur channel France. Et du côté de Dell EMC, on se félicite d’une excellente année 2017, marquée par une croissance à deux chiffres des ventes partenaires. « Le marché français est en pleine reprise, tiré par une hausse de la commande publique et une accélération de la demande des ETI et des grands groupes, commente Alexandre Brousse. Cela faisait bien longtemps que l’on n’avait pas vu une dynamique aussi forte. »

Comme le constructeur l’avait anticipé, 120 partenaires français ont atteint les prérequis en termes de chiffre d’affaires et de qualification pour être certifiés en 2018 à l’issue du délai imparti – qui courrait jusqu’à la fin de la semaine dernière. Un chiffre stable. En 2017, Dell EMC comptabilisait 85 partenaires gold ; 23 platinum et 13 titanium, le plus haut niveau de certification : Atos, Axians, Bechtle, Computacenter, Dimension data, Econocom, Inmac, Insight, Lafi, MTI France, S-Cube, SCC, SHI. Les noms définitifs des partenaires certifiés pour 2018 ne seront connus que dans deux semaines. Le nombre de titanium devrait légèrement augmenter tandis que celui des gold et platinum pourrait légèrement diminuer en raison des consolidations, prévient Alexandre Brousse

Les seuils de chiffre d’affaires ne devraient donc pas bouger cette année. Il faudra toujours réaliser au moins 500 K$ sur l’exercice pour être reconnu au niveau gold à l’issue de l’exercice 2018, au moins 4 M$ pour accéder au niveau platinum et au moins 15 M$ pour entrer dans le club des titanium. La principale évolution cette année concerne les partenaires qui ont à la fois une activité OEM et une activité revente avec Dell EMC. Ils verront désormais leur chiffre d’affaires reconnu dans sa globalité alors que Dell distinguait jusque-là les revenus de leurs deux activités dans deux programmes séparés.

Autre nouveauté : son programme de loyauté, annoncé début novembre, qui a contribuer à accélérer les ventes de ses lignes Compellent et Unity, va être étendu à toute sa gamme stockage, notamment ses lignes VMAX flash, XtremIO et Datadomain. Endin, Alexandre Brousse annonce la mise en place d’une équipe terrain de 6-8 personnes spécialement dédiée au suivi des partenaires gold. Les premiers recrutements viennent de démarrer sur Paris-Ile de France et les autres régions devraient suivre.