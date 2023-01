Microsoft acquiert le fournisseur de services d’infrastructure Fungible pour améliorer ses services de mise en réseau et de stockage Azure dans les centres de données.

« Les unités de traitement des données (DPU) à haut rendement et faible consommation servent à décharger les fonctions du processeur du serveur sur un dispositif séparé afin de libérer les cycles du serveur, à l’instar des processeurs graphiques (GPU) et réseaux de portes programmables (FPGA) », explique Girish Bablani, le vice-président d’Azure Core. Selon lui, l’acquisition permettra à Microsoft d’améliorer la latence, d’augmenter la capacité des centres de données, d’optimiser l’énergie et les autres coûts de son infrastructure de centres de données.

Fungible, dont le siège est à Santa Clara, a été fondée en 2016 par Pradeep Sindhu et Bertrand Serlet. L’entreprise regroupe près de 250 personnes à ce jour et a levé environ 300 millions de dollars auprès d’investisseurs tels que SoftBank Vision Fund, Battery Ventures et Mayfield Fund. Elle est en concurrence avec des fabricants de puces beaucoup plus gros tels que Nvidia, Intel, Broadcom et AMD dans le secteur très concurrentiel des DPU et smartNIC.

Il a été annoncé que l’équipe de Fungible allait rejoindre les équipes d’ingénierie de l’infrastructure des centres de données de Microsoft. En revanche, le montant de la transaction n’a pas été divulgué.