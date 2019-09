Portés par les écouteurs et casques (hearables), les ventes de wearables explosent si l’on en croit IDC. Selon les comptages du cabinet d’analyse, les livraisons se sont élevées à 67,7 millions d’unités au deuxième trimestre. Les hearables (voir tableau) ont capturé 46,9% du marché global des équipements portables contre 24,8% un an auparavant.

« La popularité croissante du segment des équipements hearables oblige les marques existantes à reconsidérer leurs conceptions antérieures lors du lancement de nouveaux produits, comme en témoigne le populaire Galaxy Buds de Samsung, tout en attirant de nouvelles marques sur le marché », explique dans un communiqué Jitesh Ubrani, responsable de la recherche Mobile Device Trackers chez IDC. « Et bien que nous en soyons encore à ses débuts, le marché montre des signes d’émergence de sous-segments tels que les équipements dédiés au sport de type Jabra, les équipements premium de sociétés telles que Bose et les appareils dédiés à la perte auditive tels que ceux de Nuheara. »

« Ce qui a dynamisé le marché des appareils audiovisuels, c’est l’expérience », estime de son côté Ramon T.Llamas, directeur de recherche Wearables. « Un son de qualité est toujours la marque distinctive des appareils audio, mais des fonctionnalités supplémentaires, allant de l’ajustement audio aux assistants intelligents, en passant par la santé et le fitness, augmentent leur valeur et leur utilité. À mesure que les prix baisseront et que de nouvelles fonctionnalités seront intégrées, cette nouvelle génération d’appareils audio deviendra la nouvelle norme pour les écouteurs. »

Apple a dominé le secteur des hearables en capturant 50,2% du marché au cours du trimestre. De nouveaux produits tels que les AirPod remis à jour et les dernières nouveautés de la gamme Beats ont permis à la firme à la pomme de progresser de 218,2% par rapport à l’année précédente. Alors que l’iPhone rencontre des problèmes, le secteur des équipements vestimentaires d’Apple – grâce en particulier à la popularité des AirPod – aide la société à redevenir la norme de facto.

Grâce à ses propres marques et à JBL, Samsung s’est emparé de la deuxième place du classement au cours du trimestre. Le Galaxy Buds, très médiatisé et associé à l’achat du dernier smartphone du fabricant, est l’un des appareils les plus populaires de la société. De plus, le JBL Tune 500BT a réussi séduire, son prix bas et sa disponibilité ayant permis de déplacer beaucoup de volume.

Les AirDots de Xiaomi ont aidé l’entreprise à s’emparer de la troisième place, bien que la société vende principalement ses appareils hearables en Chine.

Vétéran sur le marché des casques et équipements Audio, Bose suit une très belle trajectoire marquée par des ventes en hausse de 288,1%.

ReSound, la société mère de Jabra, vient compléter le top 5 avec une part de marché de 5,1% et une croissance de 132,9%. Les Elite Active 65t de Jabra sont extrêmement populaires en tant qu’alternatives aux AirPod d’Apple et ont par ailleurs fait l’objet de nombreuses promotions chez Amazon, ce qui a permis à la société de se positionner comme une marque grand public et non plus limitée au seul marché professionnel.

Top 5 Wearable Companies, Hearable Devices only, by Shipment Volume, Market Share, and Year-Over-Year Growth, Q2 2019 (shipments in millions) Company 2Q19 Shipments 2Q19 Market Share 2Q18 Shipments 2Q18 Market Share Year-over-Year Growth 1. Apple 15.9 50.2% 5.0 55.2% 218.2% 2. Samsung 3.3 10.2% 0.9 10.2% 252.1% 3. Xiaomi 2.1 6.5% 0.3 2.8% 714.8% 4. Bose 1.8 5.7% 0.5 5.1% 288.1% 5. ReSound 1.6 5.1% 0.7 7.7% 132.9% Others 7.1 22.3% 1.7 19.0% 310.5% Total 31.8 100.0% 9.1 100.0% 250.0% Source: IDC Worldwide Quarterly Wearables Tracker, September 9, 2019

Note: IDC defines Earwear/Hearables as the wearables that hang on or plug into the ear. The device must operate wirelessly and provide stereo sound while also including at least one of the following features: